38 milyon dolarlık hayali ihracat vurgunu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, Romanya'daki bir paravan firma üzerinden hayali ihracat yaparak devleti 38 milyon dolar zarara uğratan şahıslara yönelik 7 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda biri gümrük müşaviri 5 şüpheli yakalanırken gümrük müşaviri 2 şüphelinin ise arandığı öğrenildi. Şüphelilerin düzenledikleri faturalarda, Laleli piyasasından tekstil ürünlerini Romanya'daki paravan firmaya "ihracat malı" olarak satılmış gibi gösterdikleri, gümrük müşaviri olan şüphelilerin de bu duruma uygun beyannameler düzenleyerek ihracatı gerçek gibi göstererek haksız KDV iadeleri aldıkları belirlendi.