Haberler Yaşam Haberleri 38 milyon dolarlık hayali ihracat vurgunu
Giriş Tarihi: 23.7.2023

38 milyon dolarlık hayali ihracat vurgunu

Emir SOMER Emir SOMER
38 milyon dolarlık hayali ihracat vurgunu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, Romanya'daki bir paravan firma üzerinden hayali ihracat yaparak devleti 38 milyon dolar zarara uğratan şahıslara yönelik 7 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda biri gümrük müşaviri 5 şüpheli yakalanırken gümrük müşaviri 2 şüphelinin ise arandığı öğrenildi. Şüphelilerin düzenledikleri faturalarda, Laleli piyasasından tekstil ürünlerini Romanya'daki paravan firmaya "ihracat malı" olarak satılmış gibi gösterdikleri, gümrük müşaviri olan şüphelilerin de bu duruma uygun beyannameler düzenleyerek ihracatı gerçek gibi göstererek haksız KDV iadeleri aldıkları belirlendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yılmaz Özdil'den CHP'ye Halk Tv isyanı: Türk basın tarihinin en hazin belgesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın'dan emekli maaşı açıklaması
Son dakika: Adana'da HÜDA PAR'a alçak saldırı! İl Sekreteri Sacit Pişkin hayatını kaybetti...
FETÖ soru çalarken bu yemini ettirdi! Garson'dan soru hırsızlığındaki "sınav yemini" çıktı
Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu toplantıdan daha da güçlenerek çıktı
SON DAKİKA | Galatasaray'ın yeni yıldızı Cedric Bakambu İstanbul'da!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Burası Afrika değil, Marmaris
Başkan Erdoğan, 'İlk adım Berat Bey döneminde atıldı' demişti! Albayrak, İsrail ile görüşmeleri kitabında satır satır anlattı: Enerji köprüsü Türkiye
Evdeki Hamam Böceği Yuvası Nasıl Bulunur? Hamam Böceği Eve Nereden Girer, Yuvası Nerede Olur?
ARKADAŞINA GÖNDER
38 milyon dolarlık hayali ihracat vurgunu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA