3D mikroçiple kişiye özel tedavi

Prof. Dr. Devrim Pesen Okvur, mikroçiplerle hastadan alınacak bir doku veya kan örneğiyle bir ilacın o hastanın hücrelerini nasıl etkileyeceğini gösteren bir yöntem geliştirdi. Teknopark İzmir'de kurduğu 'INITIO CELL' isimli biyoteknoloji şirketinde ekibiyle birlikte çalışmalarına devam eden Okvur son olarak bilim, teknoloji ve girişimcilik alanında en iyileri belirleyen ' Hello Tomorrow Challenge ' da 'Deep Tech Pioneer' unvanını alarak Türkiye'nin gururu oldu.Okvur, kişiye özel ilaç tedavisinin yolunu açan mikroçip yöntemini SABAH'a anlattı: Üç boyutlu ortamda hücre deneyi yapabilmek için 3D yazıcılarda mikroçipler ürettik. Bu çiplerle hastadan alınacak bir doku veya kan örneğiyle bir ilacın o hastaya nasıl etki edeceğini belirleme şansımız oluyor. Normalde herhangi bir doktora gittiğimizde, kullanabileceğimiz ilaçlar arasından bize en uygun olanı seçilerek veriliyor. Ancak ilaç bir hastaya iyi gelirken diğerine iyi gelmeyebiliyor. Şu an bunu test etmenin yolu ilacı o hastaya vermek. Oysaki mikroçipler sayesinde her hastaya özgün ve kendisine özel tedavi sağlanabilir. İlaçlar geliştirilirken 2 boyutlu yüzeylerde insan hücrelerinin büyütülmesi ve deney hayvanlarında ilaç etkilerinin belirlenmesi gibi yüzyıldır kullanılan yöntemler kullanılıyor. Bu veriler insan fizyolojisinin ve özellikle bağışıklık sistemi açısından kaynaklanan farklılıklara bakıldığında ilaç kullanımında ciddi sıkıntılara neden olabilir. Biz 2B yüzeyleri değil 3D dokuları kullanıyoruz. Örneğin sadece kanser hücreleri değil, normal hücreleri, bağışıklık sistemi hücrelerini, kan damarı hücrelerini vb. düzeneğe dahil ederek ve en önemlisi vücuttaki düzenlerinde olduğu gibi yerleştirerek kullanıyoruz.PROF. Dr. Devrim Pesen Okvur "İzmir merkezli olduğumuz için öncelikle buradaki arkadaşlarla çalışmaya başladık. Planımız Türkiye ve Avrupa genelinde çok merkezli çalışmalar yapmak. İspanya ve İsrail ile de işbirliklerimiz başladı. Umuyoruz ki sistemlerimiz 3-5 yıl içinde kliniklerde kullanılmaya başlayacak" dedi.