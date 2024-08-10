3’üncü böbrek nakli eşinden

Mersin'de memur olan Emrah Köşüm (45) böbrek hastalığı nedeniyle 2001'de ilk olarak annesinden böbrek nakli oldu. 6 yıl sonra böbrek çalışmayı bırakınca bu sefer imdadına babası yetişti ve babasından böbrek nakli oldu. Pandemi döneminde 2'nci nakil olan böbrek de çalışmayı bırakınca bu sefer eşi Hülya Köşüm 'Sıra bende' diyerek böbreğini verdi. 3'üncü böbrek naklini 22 Ağustos'ta Ankara'da olacak olan Emrah Köşüm, "15 yıldır eşimle evliyiz. Hatta bu hafta evlilik yıldönümümüz. Eşimin bana yıldönümü hediyesi. Eşim bana, 'Sana hiç düşünmeden canımdan can veriyorum' dedi" diyerek duygularını dile getirdi. Eşinin kendisine "Hayatı birlikte paylaşıyoruz.Tabii ki sana böbreğimi vereceğim" dediğini anlatan Emrah Köşüm, "Genelde eşlerin uyumlu olmuyor. Tahlillerden sonra uyduğunu söylediler. 3'üncü nakil çok zor bir süreç. Türkiye'de de çok yapılan bir şey değil. Hacettepe'deki doktorlar 'olur' dedi. Yeni böbrekler kasık tarafına boş yere nakil yapılıyor. Bende iki tane var zaten. 3'üncü nakil de boşluktaki bir böbrek alınarak yapılacak" diye konuştu.