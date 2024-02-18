4 asırdır geleneksel lezzetlerin durağı

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde 4 asırdır faaliyet gösteren ve geçen yıl restore edilen Tahıl Hanı'ndaki lokantacılar, odun ateşinde kavurma ve güveç pişirip müşterilerine servis ederek geleneği yaşatıyor. Büyükorhan'da "Cuma Pazarı" olarak bilinen mevki, Tahıl Hanı, canlı hayvan pazarı ve camisiyle yüzyıllardır bölgenin ticaret merkezi olarak faaliyet gösteriyor. Hayvan pazarının kurulduğu cuma günlerinde özellikle cuma namazından sonra en kalabalık saatlerini yaşayan han, geçen yıl Büyükorhan Belediyesi tarafından restore edildi.