4 bin 250 yıllık altın gaga ağızlı testi, ait olduğu topraklarda





"YANLI KARARLARLA, ANLAMSIZ TARTIŞMALARLA, GERÇEKLİKTEN UZAK VE BİLİMSEL OLMAYAN BAKIŞ AÇILARIYLA MÜCADELE ETMEK ZORUNDA KALIYORUZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'nin yasadışı yollarla topraklarından koparılmış kültür varlıklarının iadesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, "Bu yolda çok zorluk çektiğimiz oluyor. Yanlı kararlarla, anlamsız tartışmalarla, gerçeklikten uzak ve bilimsel olmayan bakış açılarıyla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bu ve benzeri engeller, kültür alanında tesis etmek istediğimiz yapıcı diyalog yolunu zedeliyor. Ancak bu dosyada olduğu gibi, kimi zaman etik yaklaşımların varlığına da şahit olmak, zorluklarla mücadele etmemizde bizler için itici bir güç oluyor" diye konuştu.