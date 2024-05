4 çocuk annesi ‘aile meclisi’ kararıyla öldürülmüş

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2017 yılının Aralık ayında kadın sığınma evine yerleştirilip, bir süre sonra kaçan 4 çocuk annesi 27 yaşındaki Güneş Yıldıztan'ın, o tarihten beri hiçbir resmi işlem kaydının olmadığını belirledi. Yıldıztan'ın ailesinin evine giden ekipler, kadına ulaşamadı. Polis, aile bireylerinin uzun zamandır haber alamadıklarını söyledikleri Güneş Yıldıztan hakkında bugüne kadar herhangi bir kayıp başvurusu da yapılmadığını tespit etti. Yıldıztan'ın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, 4 ay süren çalışmada, Yıldıztan'ın eşi, ailesi, akrabaları, komşuları ve tanıdıkları olmak üzere 50'den fazla kişinin ifadesi alındı.Cinayet Büro Amirliği ekipleri, alınan ifadeler ve ulaşılan deliller doğrultusunda Yıldıztan'ın aile meclisi tarafından infaz edildiği iddiasıyla Kocaeli, İstanbul ve Van'da operasyon düzenledi. Operasyonda infaz kararının alındığı aile meclisinde bulunan, cinayete iştirak eden ve bilgisi olduğu halde ölümü sakladıkları öne sürülen 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden, Yıldıztan'ın 4 kardeşinin de olduğu 14'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. N.Y. ve yakınları S.Y., M.Y., B.Y., F.Y.,O.Y., A.Y., S.Y., Z.Y., B.Y., M.Y., M.Y. cinayet, azmettirme, suçu ve suçluyu gizleme ve cinayete iştirak suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin polisteki ifadelerinde Yıldıztan'ı 'aile meclisi' kararı sonrası Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Sevindikli Mahallesi'nde ormanda öldürdükten sonra gömdüklerini söyledikleri belirtildi. Yıldıztan'ı eşi N.Y. ve onun kardeşlerinin öldürdüğü iddia edildi. Polis, şüphelilerin Güneş Yıldıztan'ı gömdüklerini söyledikleri bölgede arama çalışması başlattı. AA