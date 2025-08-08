4 çocuk annesi boğularak öldürüldü

Isparta'da, Afganistan uyruklu Muhammed M.R. (29) tarafından boğulan 4 çocuk annesi Afganistan uyruklu Fatıma Rahmani (28) hastanede hayatını kaybetti. Olay gece saat 02.15 sıralarında İskender Mahallesi 122. Cadde üzerindeki bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Birlikte yaşayan Afganistan uyruklu Muhammed M.R. ile Fatıma Rahmani arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Muhammed M.R., Fatıma Rahmani'yi boğarak öldürmeye teşebbüs etti. Çığlık sesleri üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Rahmani'yi sırtüstü hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede bilinci kapalı ve nabzı zayıf olan kadına kalp masajı uygulandı. Kalp atışları tekrar başlayan Rahmani, ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunan çiftin 2, 6, 8 ve 12 yaşlarındaki dört çocuğu, polis ekipleri tarafından güvenli şekilde polis merkezine götürüldü. Şüpheli Muhammed M.R., çıkarıldığı mahkemece tutuklanndı.