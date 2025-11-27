4 çocuk, Lokman’ı kardeşinin yanında katletti

Bağcılar'da "yan baktı" tartışması kanlı bitti. Güneşli Mahallesi'nde 6 Kasım akşamı saat 21.30 sıralarında, Lokman (17) ve kardeşi Numan Şaman (15), 1250 sokakta yürüyordu. No: 11 önüne geldiklerinde, 15 yaşlarında bir grupla "yan baktın" gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve gruptakiler Lokman Şaman'ı kasık ve bacak bölgesinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı. Ağır yaralanan Lokman Şaman, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, olayın ardından Numan Şaman'ın ifadesine başvurdu. Şaman, "Abimle akşam dışarıda yürüyorduk. Sokakta 14-16 yaş aralığında bir grup gördük. Onlarla abim arasında 'yan baktın' tartışması çıktı. Abimi bıçaklayıp kaçtılar" dedi. Güvenlik kameraları didik didik edildi. Şüpheliler E.K. (15), A.K. (14), S.K. (14) ve E.E.K. (13) Şaman'ı öldürdükleri bıçakla yakalandı. İfade işlemleri tamamlanan 4 çocuk tutuklanarak cezaevine gönderildi.