4 gün önce kaybolmuştu: 7 yaşındaki Mehmet Derin’den kahreden haber!

Kahreden olay Kütahya Tavşanlı'daki Azerbaycan Parkı'nda yaşandı. 7 yaşındaki Mehmet Derin, 4 gün önce kayıplarak karıştı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine küçük çocuğun bulunması için arama çalışmalarına başlandı.

4 gündür devam eden arama ve kurtarma çalışmalarında 200 kişilik personel görev aldı. Gece gündüz aranan 7 yaşındaki Mehmet Derin'in cesedi, edinilen bilgilere göre jandarma arama kurtarma ekipleri tarafından Tavşanlı'nın Tunçbilek beldesi Adranos Deresi'nde ağaca takılmış şekilde bulunduğu açıklandı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çocuğun cesedi Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.