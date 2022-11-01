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Giriş Tarihi: 1.11.2022 16:58

4 gündür haber alınamayan Doğanay'ın cep telefonu sinyal verdi

Ankara'da cumartesi gününden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Doğanay Demirtaş cep telefonundan en son sinyal alınan Eymir Gölü çevresinde arama çalışmaları devam ediyor. Demirtaş’ın ailesi çocuklarından gelecek mutlu haberi bekliyor.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
4 gündür haber alınamayan Doğanay’ın cep telefonu sinyal verdi

Ankara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencisi olan Doğanay Demirtaş(19), cumartesi günü ortadan kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Demirtaş için arama çalışması başlatıldı.

EYMİR GÖLÜNDE SİNYAL VERDİ

AFAD, AKUT ve Polis Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü ekipleri, Demirtaş'ın cep telefonundan en son sinyal alınan Gölbaşı ilçesindeki Eymir Gölü çevresinde arama başlattı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ormanlık alanınında koridor oluşturup, tarama yaparak, kayıp genci bulmaya çalıştı.

Turan Güneş Bulvarı ile Eymir Gölü arasında kalan arazide arama yapıldı. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda Doğanay Demirtaş'a ait bir ize rastlanmadı. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürerken Dermiştaş'ın yakınlarının umutlu bekleyişi devam ediyor.

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4 gündür haber alınamayan Doğanay'ın cep telefonu sinyal verdi
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