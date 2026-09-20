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Giriş Tarihi: 20.09.2026 18:49 Son Güncelleme: 20.09.2026 18:58

4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

İHA
4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
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Evrenseki Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmasına Manavgat Orman İşletme'ye ait ait arazözler de destek verdi.

4 katlı binanın çatısı alev alev yandı


Binadan yükselen dumanlar çevre mahallelerden, deniz sahilinden ve D-400 Karayolundan görülürken, tur şirketi çalışanlarının kaldığı çatı katındaki yangın anında kimsenin olmadığı belirlendi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, diğer dairelere ulaşmadan söndürülürken, çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkma sebebinin yapılacak incelemeler sonucunda belirleneceği bildirildi.

#ANTALYA #MANAVGAT

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4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
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