Haberler Yaşam Haberleri 4 kilograma yakın uyuşturucuyla suçüstü yakaladılar
Giriş Tarihi: 18.9.2025 18:31 Son Güncelleme: 18.9.2025 19:08

İstanbul’da iki uyuşturucu madde satıcısı, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri’nce üç kilo 966 gram Metamfetamin maddesiyle suçüstü yakalandı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; okullarda ve çevrelerinde yapılan denetimlerde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerisinde tedirgin davranışlar sergileyen G.Ş. (43) ve M.Ç. (23) gözaltına alındı. Kontroller esnasında M.Ç.'nin arka koltuğa attığı sırt çantasında üç kilo 966 gram Metamfetamin maddesi ve yine uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen üç adet cep telefonu ele geçirildi. İki suç ortağı da "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak'" suçundan adliyeye sevk edildi.

