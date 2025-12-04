40 kilo uyuşturucu ve 4 milyon TL’lik döviz ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik koordineli olarak teknik ve saha destekli çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takiplerinin ardından bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı ve çok miktarda uyuşturucu olduğunu belirledi.

İkamete operasyon düzenleyen ekipler, yaptığı aramalarda, 38 kilo 590 gram metamfetamin ve 1 kilo 244 gram eroin maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 4 milyon TL'lik, 56 bin 500 euro, 5 bin 250 dolar ve 12 bin 420 sterline el konuldu.

Olayla ilgili R.A. isimli bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Mersin Emniyet olarak, toplumumuzun huzur ve güvenliğini hedef alan uyuşturucu suçlarıyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülmekte olup, suç ve suçluyla mücadelede çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" denildi.