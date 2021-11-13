40 milyon liralık dolar operasyonu! Sahte doları makine bile ayırt edemedi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurtdışında yaşayan bazı şahısların Türkiye'de sahte döviz imal etmek üzere bir şahıs ile irtibat kurduğu bilgisini aldı. Sahtecilik suçundan aynı zamanda sabıkası da olan şahsı takibe aldı. Yapılan takip neticesinde; söz konusu şahsın Zeytinburnu İlçesinde bir iş yerini kiralayarak, burayı matbaaya çevirdiği ve sahte para basma amacıyla kullanılan özel kağıt diye tabir edilen kağıt ile boya temin ettiği tespit edildi.