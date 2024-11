41 milyon lira çaldı 6.5 yıl ceza aldı

İstanbul'da geçen yıl tarihi Kapalıçarşı'da çalıştığı tekstil firmasının kasasından 1 milyon 200 bin dolar (41 milyon TL) çalan Şehmus B. ile ilgili yargılama tamamlandı. 7 kişiyle işbirliği yaparak hırsızlığı gerçekleştiren Şehmus B. 6.5 yıl hapis cezasına çarptırılırken, kendisine yardım eden diğer 4 sanık ise 2.5 yıl ceza aldı. Sanık Şehmus B.'nin yasadışı bahis oynadığı için borcu olduğu, patronundan avans isteğinin geri çevrilmesi üzerine hırsızlığı yaptığı, Yunanistan'a kaçmak isterken sınırda paralara el konulup Edirne'ye gönderildiği bilgisi edinildi.Şehmus B. ifadesinde, tekstil firmasında çalıştığını, yasadışı bahis oynadığı için borcu olduğunu, patronu Ömer O.'dan avans istemesi üzerine kabul etmediğini, anahtarı olmayan dolaptan 250 bin doları alıp kaçtığını iddia etti. Parayı aldıktan sonra İstoç'a gidip telefonunu parçaladığını, Yunanistan'a kaçmak isterken paralarına el konulduğunu ileri sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.Hazırlanan iddianamede şüpheli Şehmus'un suçu ikrar ifadelerinin diğer şüpelileri suçtan kurtarmaya yönelik olduğu, savunmalarına itibar edilmediği kaydedildi. Şehmus'un, Yiğithan P. aracılığıyla Ali C.'nin işyerine çanta götürmek suretiyle, Ali C., Yusuf B. ve Adem C.'ye çanta içerisinde para ulaştırıp menfaat sağladıkları ifade edildi. Dava geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanıklar, müşteki Ömer O. ve taraf avukatları katıldı. Sanık Ali C. savunmasında olayla ilgisi olmadığını, görüntülerde yeleğinin şişkinliğinden dolayı kendisine suç yüklendiğini söyledi. Mahkeme heyeti yapılan savunmaların ardından tüm delilleri gözden geçirerek kararı açıkladı. Sanık Şehmus B. 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Yusuf B., Yusuf D., Yiğithan P., Nadir C. ve Ali C. hakkında 'suç eşyasını satın alma, kabul etme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.