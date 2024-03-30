42 bin lira maaşla çoban bulamıyoruz

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bölgeye bir istihdam sağlayıp koyun yetiştirmek amacıyla bir girişimde bulunan ve aile çobanı arayan Niyazi Mit, koyun yetiştiriciliği için sağlanacak olan maaş, sigorta, barınma, giyim ve yeme içme gibi temel ihtiyaçlar, yaz aylarında arazide rahat etmesi için karavan gibi imkânlar sağlamasına rağmen, çoban bulma sürecinde zorluk yaşıyor. Mit, aylık 42 bin TL içinde 25 bin TL net maaş, ev, kıyafet, gıda yardımı, yeme içme, giyim ve sigorta sağladıklarını, çobanın eşine asgari ücret ve sigorta, ailenin çocuklarının eğitim masrafları dâhil tüm ihtiyaçlarını karşılamayı düşündüklerini hatta çoban için içinde duşu olan bir karavan tahsis ettikleri belirterek yine de işçi bulamadıklarını söyledi.