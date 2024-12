43 yılda 12 kez boşandılar

Avusturya'da bir çift, emeklilik sistemini dolandırmak için 43 yıl boyunca 12 kez boşanıp evlendi. Toplamda 326 bin euro haksız kazanç elde eden çift hakkında soruşturma başlatıldı. Toplamda 13 kez evlendiği iddia edilen kadın, 1981 yılında ilk eşinin ölümünden sonra devletten "dul maaşı" almaya başladı, ardından bir yıl içinde kendisinden birkaç yaş küçük olan ikinci eşiyle evlendi.Altı yıl sonra ise eşinin kamyon şoförü olarak çalışması nedeniyle "onarılamaz bir şekilde bozulan" evliliklerini sonlandırdığı ve bu ayrılıkla birlikte, her yeni evliliğin yaklaşık üç yıl sürdüğü bir evlenme- boşanma döngüsünün başladığı öğrenildi. Soruşturmayı yürüten yetkililere göre, çift tüm süreç boyunca aslında birlikte yaşamaya devam etti. Ancak resmi olarak ayrılıp barışarak Avusturya'nın emeklilik sigortası sistemini dolandırdılar. Yasa gereği, kadın her boşandığında dul maaşı almaya devam ediyor ve evlendiği her yeni eş için 27 bin euro tazminat talep edebiliyordu. Çiftin toplamda 326 bin euro elde ettiği ortaya çıktı.