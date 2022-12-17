4.5 milyonluk altını kendi elleriyle verdi

İstanbul Bakırköy'de geçen çarşamba günü kuyumcu H.K.'yı telefonla arayan kişiler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp hesaplarının terör örgütü tarafınden ele geçirildiğini söyledi. Dolandırıcılar, H.K.'ya elindeki tüm altınları bir poşete koyup kendilerine teslim etmeleri gerektiğini belirtti. Kendisini arayan kişilere inanan H.K. evine gelen dolandırıcılara 4.5 milyon lira değerindeki altını teslim etti. Dolandırıldığını anlayan H.K. (71) durumu polise bildirip şikâyetçi oldu. Polislerin incelediği kamera görüntülerinden tespit edilen 4 şüpheli gözaltına aldı. Şahıslarla birlikte 1.5 milyon liralık altın da ele geçirilip sahibine teslim edildi. 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. 4 şüpheliden 13 suç kayıtlı Ramazan B., 7 suç kayıtlı Ferhat G., 9 suç kayıtlı İsmail D. tutuklandı. 5 suç kaydı olan korsan taksici Tunahan Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.