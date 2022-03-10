4.5 milyonluk vurgun yapan kuyumcu yakalandı

İzmir'in Gaziemir ilçesi Gazi Mahallesi Önder Caddesi üzerinde 10 yıldır kuyumculuk yapan 37 yaşındaki Mehmet Esen, yüksek kar vadettiği 23 müşterisinden toplam 4.5 milyon lira değerinde altın topladı.
(Mehmet Esen eşi Emel Esen)
2 Mart'tan beri Mehmet Esen'e ulaşamayan 23 kişi, dolandırıldıklarını belirterek polise başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğüne ekipleri, şikayet üzerine Mehmet Esen'in yakalanması için çalışma başlattı.
İSTANBUL'A KAÇMIŞ
Mehmet Esen'in yaklaşık 4.5 milyon lira değerinde altın, takı ve paralarla İstanbul'a kaçtığı belirlendi. Akrabası M.E. (34) tarafından İstanbul'a kaçırıldığı anlaşılınca İzmir polisi operasyon için düğmeye bastı. Mehmet Esen'in kaldığı adresi belirleyen ekipler baskın düzenledi. İzmir polisi tarafından düzenlenen operasyonda Mehmet Esen ile akrabası M.E. gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
PARALARLA BORÇLARINI ÖDEMİŞ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet Esen, ifadesinde 4.5 milyon lira değerindeki altınları borçlarını ödemek için kullandığını söyledi.