4.5 milyonluk vurgun yapan kuyumcu yakalandı



(Mehmet Esen eşi Emel Esen)

2 Mart'tan beri Mehmet Esen'e ulaşamayan 23 kişi, dolandırıldıklarını belirterek polise başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğüne ekipleri, şikayet üzerine Mehmet Esen'in yakalanması için çalışma başlattı.

İSTANBUL'A KAÇMIŞ

Mehmet Esen'in yaklaşık 4.5 milyon lira değerinde altın, takı ve paralarla İstanbul'a kaçtığı belirlendi. Akrabası M.E. (34) tarafından İstanbul'a kaçırıldığı anlaşılınca İzmir polisi operasyon için düğmeye bastı. Mehmet Esen'in kaldığı adresi belirleyen ekipler baskın düzenledi. İzmir polisi tarafından düzenlenen operasyonda Mehmet Esen ile akrabası M.E. gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.