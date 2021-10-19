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Giriş Tarihi: 19.10.2021

46 ilde arttı, 34 ilde azaldı

46 ilde arttı, 34 ilde azaldı
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 2-8 Ekim'i kapsayan verilere göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakaları 46 ilde arttı, 34 ilde azaldı, 1 ilde ise aynı kaldı. Sağlık Bakanlığı, 81 il için 2-8 Ekim'de her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.



Sağlık Bakanlığının açıkladığı 2-8 Ekim'i kapsayan verilere göre, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı, 3 ilde 100'ün üstünde, 8 ilde 50-100, 35 ilde 1-50 aralığında yükseldi.



Her 100 bin kişideki vaka sayısı Ankara'da azalırken İstanbul ve İzmir'de arttı. Buna rağmen Ankara, üç büyükşehir içinde 100 bin kişiye en fazla vakanın görüldüğü il olmayı sürdürdü.
Vaka sayısı en fazla düşen iller sırasıyla Yozgat, Niğde, Kayseri, Bitlis ve Bayburt oldu. Ülke genelinde sadece Yozgat ve Niğde'deki azalış miktarı 100 bin nüfusta 50'yi geçti.



Giresun, Ordu ve Ardahan, ülke genelinde vaka sayısı 100 bin kişide 100'ün üstünde artan 3 il olarak kayda geçti. Vaka sayısı Giresun'da 163,80, Ordu'da 128,71, Ardahan'da da 107,11 arttı.
Öte yandan Isparta'da her 100 bin kişide 173,52 olan vaka sayısı aynı kaldı.

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46 ilde arttı, 34 ilde azaldı
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