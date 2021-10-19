Sağlık Bakanlığı
'nın açıkladığı 2-8 Ekim'i kapsayan verilere göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakaları 46 ilde arttı, 34 ilde azaldı, 1 ilde ise aynı kaldı. Sağlık Bakanlığı, 81 il için 2-8 Ekim'de her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanlığının açıkladığı 2-8 Ekim'i kapsayan verilere göre, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı, 3 ilde 100'ün üstünde, 8 ilde 50-100, 35 ilde 1-50 aralığında yükseldi.
Her 100 bin kişideki vaka sayısı Ankara
'da azalırken İstanbul
ve İzmir
'de arttı. Buna rağmen Ankara, üç büyükşehir içinde 100 bin kişiye en fazla vakanın görüldüğü il olmayı sürdürdü.
Vaka sayısı en fazla düşen iller sırasıyla Yozgat
, Niğde
, Kayseri
, Bitlis
ve Bayburt
oldu. Ülke genelinde sadece Yozgat ve Niğde'deki azalış miktarı 100 bin nüfusta 50'yi geçti.
Giresun
, Ordu
ve Ardahan
, ülke genelinde vaka sayısı 100 bin kişide 100'ün üstünde artan 3 il olarak kayda geçti. Vaka sayısı Giresun'da 163,80, Ordu'da 128,71, Ardahan'da da 107,11 arttı.
Öte yandan Isparta
'da her 100 bin kişide 173,52 olan vaka sayısı aynı kaldı.