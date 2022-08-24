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Giriş Tarihi: 24.8.2022 20:02

47 yaşındaki Senem evinin avlusunda öldürüldü

Konya’nın Çumra ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Senem Gürbüz evinin avlusunda kimliği henüz belirsiz kişi veya kişilerce sırtından vurularak öldürüldü.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
47 yaşındaki Senem evinin avlusunda öldürüldü

Olay ilçeye bağlı Karkın Mahallesinde yaşandı. Senem Gürbüz evinin avlusunda kimliği henüz belirlenemeyen kişi ve kişiler tarafından vuruldu. Komşularının sesleri duyup haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan müdahale sonucu sırtından vurulduğu tespit edilen Gürbüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Avluda yapılan incelemede ise 1 adet boş kovan bulunduğu öğrenildi. Öldürülen Gürbüz'ün ailesi ve yakınlarının ifadesine başvuran jandarma, soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.

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47 yaşındaki Senem evinin avlusunda öldürüldü
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