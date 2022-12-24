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Giriş Tarihi: 25.12.2022

5 bin kadın iyilik örüyor

5 bin kadın iyilik örüyor
Adana'da ev hanımı Ferda Yertut, 26 yıl önce oğlu Hayri Can Yertut'un oyuncaklarına örgü istemesi üzerine örgü örmeye başladı. Ancak anne ördüğü örgüleri oğlunun arkadaşlarına verdiğini gördü. Oğlunun "Onların maddi durumu yok. Sen bana yine yaparsın. Biz iyilik örelim" diye yanıt vermesi üzerine anne Yertut, ihtiyacı olanlara bere, atkı, çorap ve hırka örerek dağıtmaya başladı. Bu kampanyaya da "İyilik ör" ismini verdi. 20 yıl boyunca Yertut, tek başına 36 binden fazla kişiye ulaştı. Yertut sosyal medya üzerinden 14 ilde 5 bin kadına ulaştı. Yertut'un ulaştığı bu kadınlar da 81 ilden ihtiyaç sahiplerine atkı, bere, çorap ve hırka örüp göndermeye başladı. Yertut, "Geçen sene 36 bin 742 bere ve atkı gönderdik. Yaşlılar için huzurevlerine 400 diz battaniyesi, 40 evsiz için uyku tulumu yaptık. Çok güzel imecemiz var. Bu yılki hedefimiz milyonu bulmak. Ancak desteği ihtiyacımız var" dedi. İHA

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5 bin kadın iyilik örüyor
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