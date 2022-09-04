5 farklı kanseri yendi maganda kurbanı oldu

İstanbul Esenler'de, art arda 5 kez farklı kanser türüne yakalanmasına rağmen yaşama sımsıkı tutunan Nuran Kavak'ın (45) hayatı cinayet gibi bir kaza ile son buldu. 24 yıl önce eşi Necmi Kavak (48) ile evlenip mutlu bir yuva kuran 2 çocuk annesi Nuran Kavak, evliliğinden 8 yıl sonra kanser hastalığı ile mücadeleye başladı. Yakalandığı göğüs kanserini 10 yıllık mücadeleyle alt eden Kavak, 4 yıl sonra ise akciğer kanserine yakalandı. Akciğer kanserini de atlatan Kavak'a daha sonra akciğer zarı kanseri, kemik kanseri ve son olarak da omurilik kanseri teşhisi konuldu. Omurilik kanseri tedavisi başarılı geçen Kavak, 5 ayrı kanser ile giriştiği savaşı ailesinin de desteğiyle kazandı. Kavak, bunun sevincini yaşıyordu. Ta ki 22 Haziran gecesi onu hayattan koparacak cinayet gibi kazaya kadar...Kavak çifti, kaza günü çocukları Eda ve Eray ile birlikte bir restoranda yemek yedi. Daha sonra ise Kadıköy Suadiye sahiline gitti. Araçlarını park edip yürümeye başladıktan 10 dakika sonra Nuran Kavak, yaşanacakları hissedercesine eşine, "İçim daralıyor. Eve dönelim mi" dedi. Bunun üzerine dönüşe geçtiler. Ancak çift, saat 01.15 sıralarında feci bir kazanın ortasında kaldı.Çetin Emeç Bulvarı'nda yarış yaptıkları ileri sürülen ve aşırı hızla seyreden Barış A.'nın (23) kullandığı otomobil, Kenan Ö.'nün (30) idaresindeki aracı sıkıştırdı. Kontrolden çıkan Kenan Ö.'nün aracı, yolun karşısına geçmekte olan Kavak çiftine çarptı. Çarpmanın etkisiyle Nuran Kavak olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan ve vücudunda çok sayıda kırık oluşan Necmi Kavak tedaviye alındı. Eşi Esenler Kemer Mezarlığı'na defnedilirken Necmi Kavak ise geçirdiği ameliyatların ardından taburcu oldu. Kazanın ardından "Taksirle öldürme" suçundan gözaltına alınan Barış A. ve Kenan Ö. ise sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.BİRİCİK eşinin ölümüne neden olan sürücülerin serbest bırakılmasına tepki gösteren Necmi Kavak, "Bölgede azami 50 km hız sınırı var. Ancak çocuklarım ve diğer görgü tanıkları 100-120 km hızla geldiklerini söyledi. Önce bana çarptı. 8-10 metre savruldum. Sonra eşime çarptı. Benim eşim müthiş bir insandı. Ben ona doyamadım. Kazaya neden olan Barış A.'nın 4'ü trafik kazasından 8 adli sicil kaydı olduğunu öğrendik. Kaderin önüne geçilmez ama vicdanları rahatlatan bir karar verilmeli. Bu işin peşini bırakmayacağım. Kadıköy sahil yolunda yarış yapanların neden olduğu kazaların son bulması lazım" dedi.