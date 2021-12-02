5 gün arayla önce Lösemi ardından Covid teşhisi konulmuştu! 26 yaşındaki Eylem’den kötü haber

Artvinli Eylem Yıldız'ın ölümü ilçedeki ailesini ve yakınları hüzne boğarken, acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, "Lösemi ve korona virüsle mücadelesini ne yazık ki kaybeden öğrencim Eylem Yıldız'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Tüm sevenlerinin ailesinin ve hepimizin başı sağ olsun. Mekânı cennet olsun" ifadelerinde bulundu.