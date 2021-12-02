Haberler Yaşam Haberleri 5 gün arayla önce Lösemi ardından Covid teşhisi konulmuştu! 26 yaşındaki Eylem'den kötü haber
Giriş Tarihi: 2.12.2021 14:36 Son Güncelleme: 2.12.2021 14:40

5 gün arayla önce Lösemi ardından Covid teşhisi konulmuştu! 26 yaşındaki Eylem'den kötü haber

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
5 gün arayla önce Lösemi ardından Covid teşhisi konulmuştu! 26 yaşındaki Eylem’den kötü haber

Artvin’de yaşayan 26 yaşındaki Eylem Yıldız’a göğüs ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede lösemi tanısı konuldu. 5 gün sonra ise koronavirüse yakalanan genç kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Artvin'in Borçka ilçesi Aralık köyünde yaşayan ve Çoruh Üniversitesi yönetici asistanlığı mezunu 26 yaşındaki Eylem Yıldız, göğüs ağrısı nedeniyle ambulansla Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir turizm tesisinde çalışan genç kadın, durumu ağırlaşınca Kars'a sevk edilerek, Kafkas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastanedeki tetkikler sonrası lösemi tanısı konulan Yıldız, 5 gün sonra yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Hem lösemi tanısı konulan hem de korona virüs testi pozitif çıkan genç kadın, buradan da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisinin devam ettiği süreçte durumu ağırlaşan Yıldız yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti.

Artvinli Eylem Yıldız'ın ölümü ilçedeki ailesini ve yakınları hüzne boğarken, acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, "Lösemi ve korona virüsle mücadelesini ne yazık ki kaybeden öğrencim Eylem Yıldız'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Tüm sevenlerinin ailesinin ve hepimizin başı sağ olsun. Mekânı cennet olsun" ifadelerinde bulundu.

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5 gün arayla önce Lösemi ardından Covid teşhisi konulmuştu! 26 yaşındaki Eylem'den kötü haber
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