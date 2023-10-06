5 masumu ölüme götüren ihmaller zinciri

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4'ü öğrenci 5 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin adli tıp ile bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, sürücü Mehmet Özdemir'in uyuşturucu madde etkisinde olduğu, aracın çok eski olduğu, teknik, güvenlik donanımlarının yetersiz, emniyet kemeri mekanizmalarının olmadığı ve bakımlarının zamanında yapılmadığı gibi birçok ihmal olduğu yer aldı. İhmaller zincirinin olduğu kazada, servisin bağlı olduğu şirket ve sürücüsünün yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı da okul yönetimi ile kusurlu bulundu. Yaya olan Birsen Giriş ve servisteki öğrencilerin ise kazada bir kusurları olmadığı tespit edildi. Turizm şirketinin kazada yüzde 50, servis sürücüsü Mehmet Özdemir'in kazada yüzde 30, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul yönetimi ile yüzde 10, aracın ruhsat sahibi M.A.'nın yüzde 5, aracı kiralayan İ.A.'nın yüzde 5 kusurlu olduğu raporda yer aldı. DHA