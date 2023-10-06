Haberler Yaşam Haberleri 5 masumu ölüme götüren ihmaller zinciri
Giriş Tarihi: 7.10.2023

5 masumu ölüme götüren ihmaller zinciri

5 masumu ölüme götüren ihmaller zinciri
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4'ü öğrenci 5 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin adli tıp ile bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, sürücü Mehmet Özdemir'in uyuşturucu madde etkisinde olduğu, aracın çok eski olduğu, teknik, güvenlik donanımlarının yetersiz, emniyet kemeri mekanizmalarının olmadığı ve bakımlarının zamanında yapılmadığı gibi birçok ihmal olduğu yer aldı. İhmaller zincirinin olduğu kazada, servisin bağlı olduğu şirket ve sürücüsünün yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı da okul yönetimi ile kusurlu bulundu. Yaya olan Birsen Giriş ve servisteki öğrencilerin ise kazada bir kusurları olmadığı tespit edildi. Turizm şirketinin kazada yüzde 50, servis sürücüsü Mehmet Özdemir'in kazada yüzde 30, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul yönetimi ile yüzde 10, aracın ruhsat sahibi M.A.'nın yüzde 5, aracı kiralayan İ.A.'nın yüzde 5 kusurlu olduğu raporda yer aldı. DHA

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşuna engel olamayacaksınız
SON DAKİKA | AK Parti'de MKYK üyeleri belli oldu!
SON DAKİKA! MSB'den açıklama: Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı! 14 terörist etkisiz hale getirildi
Türkü rekora koşuyor
SON DAKİKA | İYİ Parti'de 'Mansur Yavaş' istifası: Meral Akşener'e büyük şok! 81 il kararı kriz çıkardı...
Vah Engin’im vah!
Kavga sırasında kalp krizi geçirmişti! Güvenlik görevlisinden acı haber geldi…
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kongresi'nde yerel seçim mesajı: Rehavete asla kapılmayacağız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
KIZILCIK ŞERBETİ 34. BÖLÜM FRAGMAN İZLE! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak? Kıvılcım, Doğa'yı ikna edebilecek mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
5 masumu ölüme götüren ihmaller zinciri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA