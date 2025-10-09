5 milyarlık dolandırıcılık

'Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine' yönelik 41 ilde son 1 aydır devam eden operasyonlarda 971 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 271 şüpheli yakalandı. Cumhuriyet başsavcılıkları ile EGM Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yalova'da operasyon düzenlendi. Yakalanan şüphelilerin, yüksek kazanç vaadiyle kripto borsalarında yatırım yaptırarak vatandaşları dolandırdıkları, sahte altın sattıkları, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttıkları, sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ve oto yedek parçası satışı yaparak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Operasyon sonucunda şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 34 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerden 206'sı tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri sürüyor.