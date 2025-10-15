5 milyonluk kuyumcu soyguncuları Kars’ta yakalandı: ’Altın bozduracağız’ deyip kuyumcuyu darp ettiler

Olay, Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi General Aldoğan caddeside bulunan kuyumcuda 6 Ekim 2025 tarihinde saat 09.15 sıralarında meydana geldi. Olayda polisi arayan İş yeri sahibi, iş yerini açtıktan hemen sonra 2 kişinin geldiğini ve altın bozdurmak istediklerini söylediklerini anlattı. Kasayı açmasını bekleyen şüphelilerin, aniden tezgahın üzerinden atlayarak yanına geldiğini anlatan iş yeri sahibi darbedilmeye başlandığını bu sırada içeri giren diğer şüphelilerin kasada bulunan çeşitli ayarlardaki yaklaşık 1 kilogram altını ve 300 bin lira nakit parayı gasbettiklerini söyledi.

GASP ANI KAMERALARDA

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis soygun anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde tezgahın arkasında sakince bekleyen 2 şüphelinin, hızla tezgahın üzerine atladığı ve işyeri sahibiyle çalışanı dövmeye başladıkları görülüyor.Daha sonra suç ortaklarıyla birlikte kasada bulunan altınları ve parayı gasbeden şüphelilerin kiralayıp çaldıkları otomobille hızla olay yerinden kaçtıkları da görüntülerde yer alıyor. Soygun sırasında gasp şebekesi üyelerinden birinin kamyonla kuyumcunun bulunduğu caddeyi kapattığı da polis tarafından tespit edildi.

BİN 500 KİLOMETRE UZAKTA YAKALANDILAR

Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada soyguncuların kullandığı otomobili Sultangazi'de terk edilmiş halde buldu. Yapılan teknik takibin ardından, şüphelilerin sahte kimliklerle yolcu otobüsüne binerek İstanbul'dan ayrıldıkları belirlendi. Ağrı'ya doğru yola çıkan şüphelileri yakalamak için güvenlik güçleri alarma geçti. Jandarma ile birlikte yapılan ortak operasyonda şüpheliler Kars'ta yakalanarak İstanbul'a getirildi.

DAHA ÖNCEDEN DE TIRDAN 2.3 MİLYON GASP ETMİŞLER

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin soygundan birkaç gün önce birkaç defa iş yerinin önüne gelerek keşif yaptıkları da belirlendi. Yapılan soruşturmada şüphelilerden Süphan H.'nin 29 Ağustos 2025 tarihinde Başakşehir'deki TIR gaspı olayının da faili olduğu belirlendi. Yaklaşık 2 milyon 500 bin lira paranın gasbedildiği olayla ilgili daha önceden de 1 kişinin yakalanarak tutuklandığı belirtildi.Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.