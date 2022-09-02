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Giriş Tarihi: 2.9.2022 15:51 Son Güncelleme: 2.9.2022 16:08

İlk ifadesi ortaya çıktı… “Silahı sazlık alana attım” dedi…

TFF’nin Riva Tesisleri’ne ateş açan ve gözaltına alınan Cüneyt U.’nun 18 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Bölgede “Yüzen Bungalov Ev” kiraladığı ve iki gündür o bölgede kaldığı ortaya çıkan Cüneyt U.’nun yakalandıktan sonra gerçekten alkollü olup olmadığının tespit edilebilmesi için hastaneye götürüldüğü, olaydan yaklaşık beş saat sonra yapılan testte 1.30 promil alkollü çıktığı öğrenildi. İlk ifadesinde olaydan sonra silahı sazlık alana attığını söyleyen Cüneyt U.’nun “Rastgele ateş açtım. TFF Binası olduğunu bilmiyordum” dediği de iddia edildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İlk ifadesi ortaya çıktı… “Silahı sazlık alana attım” dedi…

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Beykoz İlçesi'ndeki Riva Tesisleri'ne ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliyle ilgili bilinmeyen ayrıntılara SABAH ulaştı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; olayda silahı kullanan "Lojistik Firması" sahibi Cüneyt U. ve çalışanı Oğuzhan G.'nin gözaltı işlemleri devam ediyor. Olay yerinde yapılan incelemelerde 11 boş kovan bulunmuş, beş mermiden 2'si TFF Riva Tesisleri'nin camına, 3'ü ise duvarlarına isabet etmişti.

"SİLAHI SAZLIĞA ATTIM" DEDİ

Olayla ilgili ayrıntılara SABAH ulaştı. Aşırı alkollü olduğu tespit edilen ve olayda silahı kullanan Cüneyt U.'nun bölgede "Yüzen Bungalov Ev" kiraladığı ve iki gündür o bölgede kaldığı ortaya çıktı. Farklı suçlardan ötürü toplamda 18 kaydı olan Cüneyt U.'nun yakalandıktan sonra gerçekten alkollü olup olmadığının tespit edilebilmesi için hastaneye götürüldüğü, olaydan beş saat sonra yapılan testte 1.30 promil alkollü çıktığı öğrenildi. Oğuzhan G.'nin ise üç suç kaydı olduğu ifade edildi. Cüneyt U.'nun "Olaydan sonra sazlığa attım" dediği ruhsatsız silahı arama çalışmalarının devam ettiği bilgisine ulaşıldı. İlk ifadesinde olaydan sonra silahı sazlık alana attığını söyleyen Cüneyt U.'nun "Rastgele ateş açtım. TFF Binası olduğunu bilmiyordum" dediği de iddia edildi.

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İlk ifadesi ortaya çıktı… “Silahı sazlık alana attım” dedi…
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