7 şehir 7 kavga, 7 ölü

Aksaray'dagörev yapan ve bir rezidansta kalan polis memuru Abdullah Eroğlu (26), önceki gece birlikte yaşadığı Aysel Gökçe'ye (24), tayin nedeniyle gideceğini ve ayrılmak istediğini söyledi. Bu nedenle başlayan tartışma büyüyünce, Eroğlu'nun beylik tabancasını alan genç kadın, sevgilisinin başına bir el ateş etti. Ağır yaralanan Eroğlu, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, adliyeye sevk edilen Gökçe, gazetecilerin "Neden vurdun?" sorusuna, "Hak etti" yanıtını verdi. İzmir'in Karabağlar ilçesinde, önceki akşam iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Göğsüne çok sayıda bıçak darbesi alan Ramazan Yüksekdağ (25) hayatını kaybederken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Siirt'in Tuzkuyusu köyünde yaşayan 2 grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Mehmet Çelik (26) ve 17 yaşındaki M.Ç., vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı.Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Çelik, yaşamını yitirdi. Diyarbakır Mahabat Bulvarı'nda bulunan bir lokantada müşteriler ile çalışanlar arasında çıkan tartışma, kısa sürede silah ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, biri kadın 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan Remzi Öner (27) kurtarılamadı. Mardin Nusaybin'de seçim günü arkadaşlarıyla Çağ Çağ Deresi mevkiine giden Hasan İbrahimoğlu (18), burada bir grupla tartıştı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce İbrahimoğlu'nu çeşitli yerlerinden bıçaklayan grup kaçtı. Hastaneye kaldırılan İbrahimoğlu, kurtarılamadı. İstanbul Zeytinburnu'nda bir kafede oturan İ.Ş., yolda gördüğü husumetlisi Z.K.'yı yanına çağırdı. Ardından silahla atey ederek yaraladı. Z.K., hastanede can verirken, İ.Ş., polis tarafından yakalandı. Ankara Keçiören'de ise Volkan K., tartıştığı eski eşi Ezgi G.'yi tabancayla öldürdükten sonra intihar etti./SABAH