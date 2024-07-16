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Giriş Tarihi: 17.7.2024

5 yaşındaki çocuk baraj gölünde boğuldu

5 yaşındaki çocuk baraj gölünde boğuldu
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 5 yaşındaki çocuk, baraj gölünde boğuldu. Önceki gün Vezirsuyu mesire alanında ailesiyle pikniğe giden 5 yaşındaki Mehmet Gedik, Altınkaya Baraj Gölü'ne girdi. Çocuklarının suda kaybolduğunu gören ailesinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Timi ve AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartılan çocuğun cenazesi, Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık tarafından yapılan ön incelemenin ardından çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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5 yaşındaki çocuk baraj gölünde boğuldu
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