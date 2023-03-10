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Giriş Tarihi: 11.3.2023

5 yaşındaki Mir Berzan kahramanlarıyla buluştu

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
5 yaşındaki Mir Berzan kahramanlarıyla buluştu
Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altında kalan ve Sakarya Büyükşehir ekipleri tarafından 73 saat sonra enkaz altından kurtarılan 5 yaşındaki Mir Berzan Bağış ve ailesi, kahramanlarıyla buluştu. Aile, enkaz altından yeniden hayata dönmelerini sağlayan arama kurtarma ekiplerine ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye teşekkür etti.



Başkan Yüce, "Kardeşimize el uzattığımız, enkaz altından çıkardığımız o anda ben de oradaydım. Bu duygunun tarifi yok. Bu duyguyu 99'da depremi yaşayan Sakaryalılar çok iyi anlar. Bu zor günleri birlikte aşacağız" dedi. Baba Ali Bağış, Başkan Yüce ve arama kurtarma ekiplerine teşekkür ederek, "Buradaki herkes benim için isimsiz kahramanlardır" dedi.

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5 yaşındaki Mir Berzan kahramanlarıyla buluştu
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