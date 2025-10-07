5 yaşındaki Yıldırım’ın katilleri adliyeye sevk edildi

Geçtiğimiz Pazar akşamı merkez Karatay İlçesi Şems Tebriz-i Mahallesi Tercüman Baba Sokak üzerinde yaşanan olayda, Nedim Kaçın (19) ve Ali Tuğral (19), 'yan bakma' meselesi nedeniyle Ferhat Uzun (22), Doğukan İpek (21) ile Ahmet Ak (26) ile tartıştı. Tartışma üzerine Ferhat Uzun ve Doğukan İpek silahlarını çıkararak peş peşe ateş etti. Açılan ateşle Nedim Kaçın karın bölgesinden Ali Tuğral bacağından o esnada sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın ise boynundan vuruldu. Hastaneye kaldırılan küçük Yıldırım tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nedim Kaçın'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

3 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen baskınlarla yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.