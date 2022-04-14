5 yaşındaki Yusuf kazada can verdi

İzmit Belediyesi'ne ait olduğu iddia edilen çöp toplama aracını kullanan temizlik işleri amiri Suat Kılıç, iddialara göre evine geldiği anda yan komşusunun oğlu olan 5 yaşındaki Yusuf Yılmaz isimli çocuğa çarptı. Kazada yaralanan küçük çocuk kaldırıldığı Seka Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ DARP EDİLDİ



İzmit İlçesi Gültepe Mevkii Zabıtan Mahallesi Meşe Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında, Suat Kılıç idaresindeki İzmit Belediyesi'ne ait plakası öğrenilemeyen çöp toplama aracı yan komşusunun çocuğu olduğu öğrenilen 5 yaşındaki Yusuf Yılmaz'a çarparak yaraladı. Olay sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Yusuf Yılmaz'ı Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Minik Yusuf, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası çocuğun yakınları tarafından darp edilen araç sürücüsü Suat Kılıç olayla ilgili gözaltına alındı.