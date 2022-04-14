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Giriş Tarihi: 14.4.2022 23:46 Son Güncelleme: 15.4.2022 00:50

5 yaşındaki Yusuf kazada can verdi

ABBAS ÇAKAR
5 yaşındaki Yusuf kazada can verdi

Kocaeli'nin İzmit İlçesinde meydana gelen olayda, İzmit Belediyesi'nin çöp toplama aracının çarptığı 5 yaşındaki Yusuf Yılmaz kurtarılamadı.

İzmit Belediyesi'ne ait olduğu iddia edilen çöp toplama aracını kullanan temizlik işleri amiri Suat Kılıç, iddialara göre evine geldiği anda yan komşusunun oğlu olan 5 yaşındaki Yusuf Yılmaz isimli çocuğa çarptı. Kazada yaralanan küçük çocuk kaldırıldığı Seka Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ DARP EDİLDİ

İzmit İlçesi Gültepe Mevkii Zabıtan Mahallesi Meşe Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında, Suat Kılıç idaresindeki İzmit Belediyesi'ne ait plakası öğrenilemeyen çöp toplama aracı yan komşusunun çocuğu olduğu öğrenilen 5 yaşındaki Yusuf Yılmaz'a çarparak yaraladı. Olay sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Yusuf Yılmaz'ı Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Minik Yusuf, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası çocuğun yakınları tarafından darp edilen araç sürücüsü Suat Kılıç olayla ilgili gözaltına alındı.

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5 yaşındaki Yusuf kazada can verdi
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