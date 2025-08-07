Haberler Yaşam Haberleri 50 yaşında sanat tarihinden birincilikle mezun oldu
Giriş Tarihi: 7.8.2025

50 yaşında sanat tarihinden birincilikle mezun oldu

İHA
50 yaşında sanat tarihinden birincilikle mezun oldu
Pandemide üniversite sınavını kazanan 5 çocuk annesi Meltem Karaaslan (50), Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü birincilikle tamamladı. Bursa'da yaşayan Karaaslan, babasının tarih öğretmeni olması ve ailesinin desteğiyle eğitim hayatına yeniden başladı. 3.91 not ortalamasıyla bölüm birincisi olan Karaaslan, Fen Edebiyat Fakültesi genelinde de dördüncü oldu. Genç öğrencilerle kurduğu güçlü iletişim ve disiplinli çalışması öğretmenlerin takdirini topladı. Karaaslan, akademik kariyerine yüksek lisansla devam etmeyi planlıyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
50 yaşında sanat tarihinden birincilikle mezun oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz