50 yaşında sanat tarihinden birincilikle mezun oldu

Pandemide üniversite sınavını kazanan 5 çocuk annesi Meltem Karaaslan (50), Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünü birincilikle tamamladı. Bursa'da yaşayan Karaaslan, babasının tarih öğretmeni olması ve ailesinin desteğiyle eğitim hayatına yeniden başladı. 3.91 not ortalamasıyla bölüm birincisi olan Karaaslan, Fen Edebiyat Fakültesi genelinde de dördüncü oldu. Genç öğrencilerle kurduğu güçlü iletişim ve disiplinli çalışması öğretmenlerin takdirini topladı. Karaaslan, akademik kariyerine yüksek lisansla devam etmeyi planlıyor.