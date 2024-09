50 yıl sonra anavatana dönüşün huzur halayı

Yıllar önce Almanya, Belçika, Hollanda, İsviçre, Amerika, Avustralya ve İsveç olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine göç eden Midyat'ın Gülgöze Köyü'nden olan Süryaniler, uzun yıllar sonra vatan hasretine dayanamayıp geri dönüş yaptı. Geçmişte Mardin'in Midyat İlçesine bağlı Gülgöze köyünden göç ederek dünyanın dört bir yanına dağılan Süryaniler, 50 yıl aradan sonra köye tekrar dönüşlerini kutlamak için "Anavatanınıza hoş geldiniz" temalı düzenledikleri 'Ayınverd Gecesi'nde bir araya geldi.

Bölgede sağlanan huzur ortamıyla birlikte Avrupa'dan anavatanlarına dönme kararı alan 40 Süryani aileden kimi eski evlerini restore ederken kimisi de artık içinde oturulamayacak olan evlerini yıkıp yerine Midyat'a özgü kesme "Nahit Katori" taşlarla villa evler inşa ettiler. Köy meydanında Almanya'da merkezi bulunan Gülgöze Birlik Federasyonu tarafından düzenlenen geceye; Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, Köy Papazı Yusuf Akbulut yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 1000 kişi katıldı. Geceye katılanlara ikram edilmesi için 20 adet kuzu dolmasının yanı sıra yöresel meyvelerden olan kavun ve karpuz, salata, pirinç pilavı ve ayran ikram edildi. Köye geri dönüşü temsilen açılış kurdelesi kesildi. Ardından misafirlere ikram edilmek için hazırlanan yemek sofrası gezildi. Yenilen akşam yemeğinin ardından Süryani sanatçılar tarafından söylenen şarkılar eşliğinde 50 yıl sonra kol kola girip gece geç saatlere kadar anavatana dönüşün halayını çektiler.

Gülgöze Köyü Papazı Yusuf Akbulut, "Çok iyi bir şeydir, faydası büyüktür. İnsanlar birbirini burada görüyor, konuşuyor, tanışıyor. İşte her taraftan insanlar var; Avrupa'dan, Midyat, Midyat çevresi köylerinden var, her taraftan burada. İnsanların mutlu olmasıdır bizim için önemli olan. Yani bizim insanımız buradaki insanımız. Dayanışma içerisinde olmaları, birilerini görüp, görüşüp, tanışmaları önemlidir" dedi.

"SİZLERDEN RİCAM GERİ GELİN, BU MEMLEKET SİZİN"

Programa katılan AK Partili Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin yaptığı konuşmada, Süryanilere anavatana geri dönüş çağrısında bulunarak, "Gerçekten özlenen bir tablo. Yıllardır bu bölge bu tabloya hasret kalmıştı, ama Allah'a binlerce şükür Cumhurbaşkanımızın, devletimizin, hükümetimizin kararlı tutumuyla bu saatte buralarda insanlar gündüz gezemezken eskiden, şimdi artık geceleri festival yapılıyor. Bu da barış, huzur ve güvenin tesisidir. Ben başta Cumhurbaşkanımıza ve bütün Bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Belediyemiz, siz Süryani kardeşlerimizin her zaman yanında oldu ve yanında olacaktır. Şimdi Amerika'dan gelen misafirlerimiz var Süryani kardeşlerimiz, Hollanda'dan gelen var, İsveç'ten gelen var, İsviçre'den gelen var, Dünyanın her yerine dağılmışsınız. Sizlerden ricam geri gelin, bu memleket sizin. Gelin hep beraber geçmişte nasıl kardeşçe yaşadıysak bundan sonra da aynı şekilde yaşayalım" diye konuştu.

MÜSLÜMAN KÖYLERDE OLMAYAN PARKEYİ BİZ BURADA SÜRYANİ KÖYÜMÜZE YAPTIK

Müslüman köylerinde olmayan parkeyi Süryani köyüne yaptıklarına vurgu yapan Başkan Şahin, "İnanın Gülgöze'ye, göreve geldiğimiz günden beri ben ve çalışma arkadaşlarım en fazla hizmeti bu köye yaptık, hiç ayrım yapmadan. Önce altyapıya başladık. Altyapıyı yapabilmek için burası sit alanı olduğu için koruma kurulundan bizim izin almamız lazımdı. İhalesini yaptırdık. Daha sonra ihalesi bittikten sonra parke çalışmasına başladık ve şu anda Müslüman köylerde olmayan parkeyi biz burada Süryani köyümüze yaptık, bunu da buradan söylüyorum" ifade etti.

"40 AİLE EVLERİNİ YAPTI, BURADA YERLEŞİYORLAR"

Gülgöze Birlik Federasyonu Başkan İlyas Doğan, "Buraya geri dönüş olduğu için burada yapalım gençlerimiz görsünler nasıl geri dönülüyor, ne yapılıyor burada. Yaklaşık 30-40 aile evlerini yaptı, burada yerleşiyorlar. Çoğunlukla yazın tüm aylarını burada geçiriyorlar. Yavaş yavaş bir geri dönüş olduğu için böyle bir şey yaptık. İnşallah ilerisi gelir, her köyde yapılır. Beraberce burada bütün haklarla iç içe olup güzel bir şekil düşünüyoruz ve istiyoruz. Dünyanın her yerinden katılım var; Almanya'dan çoğunluğu, Fransa, İsveç, Hollanda, Amerika her taraftan burada şu anda misafirlerimiz var. Federasyona üye olun bütün dernekler, 8 dernek şu anda burada" diye söyledi.

"DÖNÜŞÜMÜZÜ MİLLETİMİZE GÖSTERMEK İSTEDİK"

İsveç'e göç eden ve köye geri dönüş yapıp ev inşa eden Sabri Akay, "Biz çok mutluyuz, bu köye yeniden geri geldiğimiz için. Takriben 10-15 senedir ben kendim her sene 6 ay bu köyde kalıyorum. Milletimiz hepsi dışardan yavaş yavaş evlerini yapıyor 40 tane ev yaptık yeni. İnşallah önümüzdeki seneler de daha fazla işler yapacağız ve daha güzel şeyler yapacağız bu köylerde. Dönüşümüzü milletimize böyle bir şey yaparak göstermek istiyoruz köyümüzü, yeniden milletimizin gözü bu tarafa doğru dönsün diye" ifade etti.

"TÜM DOSTLARIMIZI ARAMIZDA GÖRDÜĞÜMÜZ İÇİN MUTLUYUZ"

Fransa da yaşayan Federasyon sekreteri Özcan Işık, "Uzun yıllar Avrupa'da yaşamamızdan sonra memleketimiz, ilçemiz, Gülgöze'ye gelişimiz için düzenlediğimiz bu etkinlikte tüm dostlarımızı aramızda gördüğümüz için çok sevinçli ve mutluyuz. Süryani halkı biliyorsunuz 80'li yılların başında yurtdışına göç etmiş ve uzun bir süreden sonra tekrar memleketimize önce turizm ondan sonra da hem yatırım amaçlı hem de eski baba ve dedelerinin evlerini onarıp restore etme şeklinde adım atmış bulunmaktalar. Bu şekilde bunların çoğalmasını ümit ediyoruz. İnşallah bütün bölgemiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.