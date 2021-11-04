500 lıra nafakayı vermemek için öldürdü

Gaziantep
'te
yaşayan 4 çocuk annesi Behiye Çakır
(57), bir süre önce, geçimsizlik yaşadığı eşi Ali Çakır'ı (62) terk ederek, annesinin evine döndü. Ardından da boşanma davası açtı. Mahkeme, Ali Çakır'ın dava bitene kadar 500 TL tedbir nafakası ödemesine karar verdi. Ali Çakır nafakayı ödemeyince, Behiye Çakır'ın avukatı da maaşına icra koydurdu. Bu duruma sinirlenen Ali Çakır, 28 Ekim'de, annekızın yaşadığı evin önüne giderek, Behiye Çakır'ın annesinin evden çıkmasını beklemeye başladı. Yaşlı kadın çıktığında da, eve zorla girip, 500 TL nafaka talebinden vazgeçmesini istediği eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Çakır, eşini 12 yerinden bıçaklayarak kaçtı.
BABASINA BEDDUA ETTİ
Akrabalarının çağırdığı ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Behiye Çakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kaçtıktan sonra, polise teslim olan Ali Çakır ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otopsinin ardından annesinin cenazesini teslim alan Ahmet Çakır
, gözyaşları içinde tabuta sarılıp, babasına "İnşallah müebbet yersin. Allah seni bir daha o hapisten çıkarmasın. Anneler ölmesin" diye tepki gösterdi. Çakır, dün Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi. SABAH'a konuşan avukat Şükran Didar Kökseçen, "Nafakayı ödemeyince, emekli maaşına icra koydurduğumuz için, beni de arayarak hakaretlerde bulundu. Ayrıca çevresine, beni de öldüreceğini söylemiş. Ofisimin önünde dolaşmış ve binayı gözetlemiş. Daha sonra da eşini bıçakladı. Eşinin annesinin evden çıkması için, 2 gün evin çevresinde beklemiş. Behiye Hanım
çok iyi bir insandı. Çok üzgünüm" dedi.