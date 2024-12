500 no’lu odaya ‘bal tuzağı’

Arap Emrah" lakabıyla bilinen çete lideri Emrah Sever'in, liderliğini Volkan Reçber'in yaptığı Göl Çetesi ile arasında devam eden bir husumeti vardı. İddiaya göre cinayetten 1 gün önce Reçber ile Sever'in adamları sosyal medya hesapları üzerinden birbirilerine ölüm tehditleri savurmaya başladı. Bu kavganın akşamında Arap Emrah'ın en yakınındaki adam olan Barış Özdoğan için öldürme emri verildi.Reçber'in adamları, Barış Özdoğan'ın beraber olduğu Alanur I. (20) ile temasa geçerek Özdoğan ve çete üyelerinin attığı adımdan haberdar oldu. Genç kızdan geçtiğimiz yıl 21 Aralık akşamı Özdoğan'ı bir otele davet etmesini istediler.Kız arkadaşının buluşma teklifini kabul eden Barış Özdoğan, bir otelin 500 numaralı odasını 1200 liraya bir geceliğine tuttu. Özdoğan, ayrıca resepsiyona 400 TL daha bırakıp, kız arkadaşının geleceğini söyleyerek taksicinin ödemesini yapmalarını istedi.Odaya çıkan Özdoğan, kız arkadaşı Alanur I.'yı beklemeye başladı. 15 dakika sonra telefonu çalan Özdoğan, kız arkadaşına, taksi parasını ödediğini ve odaya çıkabileceğini söyledi. Ancak Alanur I. ısrarla erkek arkadaşının aşağıya inmesini istedi.Pusuya düşürüleceğinden habersiz aşağıya inen Özdoğan, beyaz bir otomobille gelen Reçber grubuna üye Halil E., Mehmet E., Onur Can Ş. ve Bedir K. tarafından otomatik silahlarla kurşun yağmuruna tutuldu. Özdoğan, baş ve vücut bölgesine isabet eden 9 kurşunla hayatını kaybederken Alanur I. olay yerinden koşarak, saldırganlar ise geldikleri araçla kaçtı. Olay yerinde 26 adet boş kovan tespit edildi.Olaydan sonra polis geniş çaplı soruşturma başlatırken, saldırganların kullandığı otomobil, gece geç saatlerde Eyüpsultan ilçesi Pirinçci Köyü civarında yakılmış halde bulundu. Aracın çalıntı, plakasının ise sahte olduğu belirlendi.Saldırıdan sonra kayıplara karışan Alanur I.'nın 3 kez yakalanmamak için taksi değiştirdiği ortaya çıkarken, Halil E. ve Mehmet E. kısa bir süre sonra yakalandı. Soruşturma kapsamında otel sahibinin de cinayetten dakikalar önce çete üyelerine bilgi sızdırdığı tespit edildi. Onur Can Ş., Bedir K. ve Alanur I. polis tarafından her yerde aranıyor.