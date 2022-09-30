Haberler Yaşam Haberleri 51 Nasıl Oynanır? Ellibir (51) Oyun Kuralları, Cezaları ve Hileleri Neler, Kağıt Okey Nasıl Dağıtılır?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 10:31 Son Güncelleme: 30.9.2022 10:31

51 Nasıl Oynanır? Ellibir (51) Oyun Kuralları, Cezaları ve Hileleri Neler, Kağıt Okey Nasıl Dağıtılır?

51 nasıl oynanır sorusunun cevabı, bilhassa iskambil oyunlarından hoşlananlar tarafından merak edilir. Çünkü, 51 oynamak için iskambil kartları kullanılır. 51 puan hesaplama, baraj puanının belirlenmesine göre değişir. Oyunun kendine özgü kuralları bulunur. 51 kaç kağıtla oynanır diye soranlar vardır. Kağıt okey nasıl oynanır sorusu da bir merak konusudur. 51 nedir ve nasıl oynanır hakkında merak edilenler yazımızda…

51 Nasıl Oynanır? Ellibir 51 Oyun Kuralları, Cezaları ve Hileleri Neler, Kağıt Okey Nasıl Dağıtılır?

51 nasıl oynanır diye merak eden ve oynamak isteyen pek çok kişi vardır. Bu tip kart oyunları, sosyal becerilerin gelişmesine yardımcı olur. Aynı zamanda, kaybetmeyi kabul etmeye yardımcı olur. Baraj puanları, 51, 81 ve 101'dir ve 51 puan hesaplama yapılırken bunlar dikkate alınır. Merak edilen bir diğer nokta ise 51 kaç kağıtla oynanır sorusudur. İskambil oyunlarını sevenler, kağıt okey nasıl oynanır sorusuna yanıt arar. İşte 51 oyunu ile ilgili detaylar…

51 NASIL OYNANIR?

51, 4 kişilik bir takım halinde veya tek bir kişi tarafından oynanabilir. Oyuna başlamadan önce, destenin iyice karıştırılması gerekir. Kartları karıştıran kişi, kestirmek için solunda bulunan kişiye verir. Bu kişi, herkeste 14 tane kart olacak şekilde ikişer ikişer dağıtır. Sadece oyuna ilk başlayacak olan kişiye 15 kart verilir ve bu kişi seçtiği ilk kartı ortaya atarak oyunu başlatır. Oyuncuların hepsi, ortadan birer kart almak ve ellerindeki kart ile çift veya per yapmak zorundadır. Çift açanlar hariç, yan taraftan kart alanların per açması mecburidir. Belirlenen baraj puanı geçildiği takdirde, sırası gelen her oyuncu kartlarını açar. Bu, 1 per ve 4 çift veyahut 5 çift şekilde açılabilir. Elindeki kartları açan oyuncular, yeni perler yapmaya başlar. Baraj ilk etapta 51 olsa da, kartları ilk açan oyuncunun açtığı puan baz alınır. Mesela, 73 açıldıysa ondan sonrakinin 74 puan açması gerekir. Kartlarını ilk bitiren ile birlikte oyun sona erer, elinde kartları olan oyunculara ise ceza verilir. Aşağıda bu oyunun kuralları verilmiştir.

Oyuna başlamadan önce mutlaka baraj puanı belirlenir. Bunlar, 51, 81, 101 olabilir.

Elleri açmak için baraj puanının geçilmesi şarttır.

Yere atılan kartı almış olan ve sırası gelen oyuncunun per açma mecburiyeti bulunur.

Sadece per açmak diye bir kural yoktur. İsteyen oyuncu çift de açabilir.

Joker, her kartın yerini alabilir.

51 OYUNU NEDEN OYNANIR?

51 gibi kart oyunları, talimatların anlaşılmasını ve mantığın geliştirilmesini teşvik eder. Kart oyunları sayesinde, okula gitmeye yeni başlayan bir çocuk matematiksel becerilerini bile geliştirebilir. Çünkü oynarken sayıları sayma ve puan hesaplama pratiği yapabilir. 51 oyunu, hem eğlenmeyi, hem de beyni çalıştırmanın etkili bir yoludur. Özellikle, hafızanın ve konsantrasyonun gelişmesine yardımcı olur. Oyuncunun yaşı ne olursa olsun, beyin gelişimine yol açar ve bilişsel işlevlerin korunmasına katkıda bulunur.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Meral Akşener'in tiyatro partneri Nurgül Sipahi'nin eşi konuştu: Karım yalan söylüyor
SON DAKİKA: TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat! Bakanlık milyonları ilgilendiren iki detayı açıkladı
SON DAKİKA | Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki teröristle ilgili 'DNA raporu' iftirasını 5 maddede çürüttü
Son dakika: Mersin'deki terörist CHP'nin 'Gazeteci' raporunda yer almıştı! Kılıçdaroğlu yanıt veremedi
Son dakika! Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...
Son dakika: Trabzon’da katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu
Alman ekonomisinden çöküş sinyali! Kâbus senaryoları gerçek oluyor
Son dakika: EYT son durum belli oldu! İşte hayata geçeceği tarih
Ali Babacan'ın 6 sıfır yalanı ortaya çıktı: Tıpış tıpış gelip fotoğraf karesine girmişti
SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
ARKADAŞINA GÖNDER
51 Nasıl Oynanır? Ellibir (51) Oyun Kuralları, Cezaları ve Hileleri Neler, Kağıt Okey Nasıl Dağıtılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA