51 Nasıl Oynanır? Ellibir (51) Oyun Kuralları, Cezaları ve Hileleri Neler, Kağıt Okey Nasıl Dağıtılır?

51 nasıl oynanır diye merak eden ve oynamak isteyen pek çok kişi vardır. Bu tip kart oyunları, sosyal becerilerin gelişmesine yardımcı olur. Aynı zamanda, kaybetmeyi kabul etmeye yardımcı olur. Baraj puanları, 51, 81 ve 101'dir ve 51 puan hesaplama yapılırken bunlar dikkate alınır. Merak edilen bir diğer nokta ise 51 kaç kağıtla oynanır sorusudur. İskambil oyunlarını sevenler, kağıt okey nasıl oynanır sorusuna yanıt arar. İşte 51 oyunu ile ilgili detaylar…

51 NASIL OYNANIR?

51, 4 kişilik bir takım halinde veya tek bir kişi tarafından oynanabilir. Oyuna başlamadan önce, destenin iyice karıştırılması gerekir. Kartları karıştıran kişi, kestirmek için solunda bulunan kişiye verir. Bu kişi, herkeste 14 tane kart olacak şekilde ikişer ikişer dağıtır. Sadece oyuna ilk başlayacak olan kişiye 15 kart verilir ve bu kişi seçtiği ilk kartı ortaya atarak oyunu başlatır. Oyuncuların hepsi, ortadan birer kart almak ve ellerindeki kart ile çift veya per yapmak zorundadır. Çift açanlar hariç, yan taraftan kart alanların per açması mecburidir. Belirlenen baraj puanı geçildiği takdirde, sırası gelen her oyuncu kartlarını açar. Bu, 1 per ve 4 çift veyahut 5 çift şekilde açılabilir. Elindeki kartları açan oyuncular, yeni perler yapmaya başlar. Baraj ilk etapta 51 olsa da, kartları ilk açan oyuncunun açtığı puan baz alınır. Mesela, 73 açıldıysa ondan sonrakinin 74 puan açması gerekir. Kartlarını ilk bitiren ile birlikte oyun sona erer, elinde kartları olan oyunculara ise ceza verilir. Aşağıda bu oyunun kuralları verilmiştir.

Oyuna başlamadan önce mutlaka baraj puanı belirlenir. Bunlar, 51, 81, 101 olabilir.

Elleri açmak için baraj puanının geçilmesi şarttır.

Yere atılan kartı almış olan ve sırası gelen oyuncunun per açma mecburiyeti bulunur.

Sadece per açmak diye bir kural yoktur. İsteyen oyuncu çift de açabilir.

Joker, her kartın yerini alabilir.

51 OYUNU NEDEN OYNANIR?

51 gibi kart oyunları, talimatların anlaşılmasını ve mantığın geliştirilmesini teşvik eder. Kart oyunları sayesinde, okula gitmeye yeni başlayan bir çocuk matematiksel becerilerini bile geliştirebilir. Çünkü oynarken sayıları sayma ve puan hesaplama pratiği yapabilir. 51 oyunu, hem eğlenmeyi, hem de beyni çalıştırmanın etkili bir yoludur. Özellikle, hafızanın ve konsantrasyonun gelişmesine yardımcı olur. Oyuncunun yaşı ne olursa olsun, beyin gelişimine yol açar ve bilişsel işlevlerin korunmasına katkıda bulunur.