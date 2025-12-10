52 ilde eş zamanlı ’tefecilik’ operasyonu: 179 kişi gözaltında!

'VATANDAŞLARIMIZIN ZARAR GÖRMESİNİ ENGELLEDİK'

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 179 şüphelinin yakalandığına değinerek, "52 ilde tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine yönelik polis ekiplerinin dün eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonlarda; 179 şüpheliyi yakaladık. Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek tefecilik ve dolandırıcılık gibi suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile EGM KOM Başkanlığımız koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Isparta, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere toplam 52 ilde operasyonlar düzenledik.