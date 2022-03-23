52 kilo patlayıcı ile yakalanmıştı! Abuzer Kartal’ın vukuatları kabarık çıktı

Şırnak'ta görev yaptığı esnada kablo hırsızlığı ile ilgili açılan soruşturmada ihraç edilen Kartal'ın daha sonra mahkeme ile göreve geri döndüğü de öğrenildi. Ele geçirilen patlayıcılar ile ilgili gözaltına alınan Abuzer Kartal tutuklandı