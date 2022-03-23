52 kilo patlayıcı ile yakalanmıştı! Abuzer Kartal’ın vukuatları kabarık çıktı

Şırnak'ta görev yaptığı esnada kablo hırsızlığı ile ilgili açılan soruşturmada ihraç edilen Kartal'ın daha sonra mahkeme ile göreve geri döndüğü de öğrenildi. Ele geçirilen patlayıcılar ile ilgili gözaltına alınan Abuzer Kartal tutuklandı
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli olan polis memuru Abuzer Kartal, Hakkâri Yüksekova'da kendisinin de içerisinde olduğu araçta yapılan aramada 52 kilo 500 gram patlayıcı ile yakalandı.
Şüphelinin sorgusu devam ederken, olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Kartal'ın uzun yıllar Kocaeli'nde görev yaptığı ve eşinin boşanma davasına bakan Avukat Ahmet Alkan'ı tehdit ederek bürosunun güvenlik kamera kablolarını kestiği ve bu konu ile ilgilide hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis memurunun 2019 yılında ihraç edildiği ve sonrasında mahkeme kararı ile mesleğe geri döndüğünü aktararak, patlayıcıların hedefinde İstanbul olduğunu belirtti. Gözaltına alınan Abuzer Kartal tutuklanarak cezaevine gönderildi
EŞE ŞİDDET AVUKATA TEHDİT
Daha önce Şırnak'ta Özel Harekât Polisliği yapan Kartal'ın daha sonra Kocaeli'ne geldiği ve Kocaeli'nde hâkim, savcı lojmanlarında uzun sure koruma görevinde bulunduğu, daha sonra Kocaeli Adliyesi Polis Noktası gibi kritik yerlerde görev yaptığı öğrenildi.
Abuzer Kartal'ın eşine şiddet uyguladığı, eşinin boşanma davası açması üzerine 2021 yılında eşinin avukatı olan Ahmet Alkan'ın bürosuna giderek güvenlik kameralarının kablolarını kesip, avukatı tehdit ettiği ortaya çıktı. Bu olayla ilgili hakkında mala zarar verme ve tehdit suçları ile adli işlem yapıldığı öğrenildi.