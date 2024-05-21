55 yaşında girişimci oldu! ’Yapamazsın’ denileni başardı

ENGELLERE RAĞMEN BİTİRDİ, YENİ ENGELLERİ AŞMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

Beş yıl önce temelini attıkları projenin kadın girişimci olduğu için birçok engelle karşılaştığını ancak hepsini bir kadın olarak aşarak başarmanın sevincini yaşadığını anlatan Kardaş, "Projemizin temelini attığımızda bana kadınsın yapamazsın. Ne işin var OSB'de git evinde otur. Sen mi istihdam sağlayacaksın git çocuklarınla ilgilen diyerek önüme konulan bütün engelleri birbir aştım. Şimdi sırada bitirdiğim projenin ikinci aşaması. Projemizi bitirdik açılışımızı yaptık. Şimdi ise gençlerimizi istihdam etmek için kapısını çaldığımız ve bize söz verilen birçok proje önüme konulan engellerle birbir iptal ediliyor. Hayal kırıklığına uğrasam da azmimden kaybettiğim bir şey yok. Bir anne ve bir kadın olarak bu işi genç kızlarımıza örnek model olmak için bile olsa başaracağımıza inanıyorum. Henüz yolunda başındayız. İstihdamı günden güne artırmayı planlıyoruz. Şu anda 100 kişi istihdam ediliyor. Ağustos ayına kadar hedef 1000 istihdama ulaşmak. Yine kadın istihdamına ağırlık vereceğim. Çünkü toplumun temel taşı kadın, anne. Gençlerin önünü açmak, onları ileriye taşımak, hayallerini gerçekleştirmek için kadınlara daha çok öncelik tanıyorum" ifadesini kullandı. Kardaş, özel sektör ya da kurumlardan talep olması halinde Mardin merkezde 4 bin, diğer ilçelerde de 5 bin kişiyi istihdam edecek altyapıya sahip olduklarını dile getirdi.