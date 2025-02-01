56 milyon liralık soyguna 6 tutuklama

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yılbaşında banka nakil aracıyla şubelerden topladıkları 56 milyon lirayla kaçan şüphelilere yönelik soruşturma devam ederken, gözaltına alınan 20 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan 4 şüphelinin 25 milyon lirayı Kemalpaşa ilçesinde bağ evinin bahçesine gömüp, yanlarına aldıkları dövizlerle de yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlendi. Tutuklananlar arasında banka nakil aracının şoförünün de olduğu öğrenildi. 31 Aralık'ta meydana gelen olayda bir banka çalışanı, para nakil aracıyla şubelerden topladığı 56 milyon lirayı alarak kaybolmuştu.