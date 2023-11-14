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Giriş Tarihi: 15.11.2023

58 bıçak darbesine 34 yıl hapis talebi

Sosyal medya fenomeni Merve Yıldırım, eşi Yunus tarafından 58 ölümcül bıçak darbesi aldı. Yoğun bakımda günlerce verdiği mücadeleyi kazanan talihsiz kadının yaşadığı dehşet iddianamede ortaya çıktı. “Seni öldüreceğim, bütün kadınlara ibret olacaksın, 5-6 ay yatarım elimi kolumu sallayarak çıkarım, seni buradan kimse kurtaramayacak, bunu uzun zamandır planlıyordum” diyerek öldürmeye çalışan o eş için savcılık, “planlayarak yada soğukkanlılıkla hareket ettiğine dair delil yok” dedi. Boyun, göğüs gibi hayati organların bulunduğu yerleri hedef alan şüphelinin öldürme kastıyla hareket ettiğini belirterek 34 yıla kadar hapsini istedi.

ARZU KAYA ARZU KAYA
58 bıçak darbesine 34 yıl hapis talebi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, Merve Yıldırım (32) ve bir yıldır evli olduğu eşi Yunus Yıldırım (31) kıskançlık nedeniyle zaman zaman tartışıyordu. 4 Ağustos günü de Üsküdar'daki evlerinde aynı nedenle tartışmaya başladılar. Yunus Yıldırım mutfağa giderek bıçak aldı, eşini yatak odasına kilitledi ve bıçaklamaya başladı. Hastaneye kaldırılan kadın günlerce yoğun bakımda kaldı.

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM, KADINLARA İBRET OLACAKSIN"

Merve Yıldırım o korkunç anları ifadesinde anlattı. Olaydan bir gün önce yüklediği bir videoda kadınlar tarafından olumlu yorum yapıldığını ve eşinin buna da sinirlendiğini söyleyen Yıldırım, "Alttan aldım, kahvaltı hazırladım. Sonra 2 saat tartıştık. 'İhanet ediyorsun, seni öldüreceğim. Bunun planını uzun zamandır yapıyorum' dedi. Mutfaktan bıçakla geldi. Telefonumu koridora attı ve kapıyı kilitledi. 'Seni bugün burada öldüreceğim, sen bütün kadınlara ibret olacaksın. İçeri girer 5-6 ay yatarım, elimi kolumu sallayarak çıkarım' diyerek sayamayacağım kadar bıçak darbesi vurdu" dedi.

"SENİ BURADAN KİMSE KURTARAMAYACAK"

Kendisini bıçak darbelerinden korumak için yorgana sarıldığını ancak eşinin yorganı da çekip bıçaklamaya devam ettiğini söyleyen Yıldırım, "Bağırmaya başladım. 'Seni buradan kimse kurtaramayacak' dedi. Bir süre sonra öldüğümü zannederek bıçaklamayı bıraktı. Baygınlık geçirmeden önce ambulans çağırması için yalvardım. Vücudumda 37 tane hayati, toplam 58 tane bıçak darbesi vardır. Yaklaşık 20 tanesi boynumdadır" diye konuştu.

"PLANLAMADI, SOĞUK KANLI DEĞİLDİ"

Tutuklanan Yunus Yıldırım ise "Kendime geldiğimde eşim kanlar içindeydi, ona nasıl zarar verdim anlamadım" dedi. Klasik bir savunmaya da imza atarak aldatıldığını ifade etti. Öldürme suçunda tasarlama olgusunun da detaylıca tanımın yapan savcılık, "Tasarlayarak öldüren şahısta bir soğukkanlılık gözlenmektedir. Bu kişinin başkasını öldürürken hiç heyecan duymamış olması ondaki ruhsal kötülüğü göstermektedir" dedi ancak şüphelinin korkunç eylemi planlayarak yada soğukkanlılıkla hareket ettiğine dair delil olmadığını da ekledi. Bıçak darbelerinin ciddi bir kısmının boyun, göğüs gibi hayati organların bulunduğu yerlere 58 kez vurulduğunu kaydeden savcılık, "öldürme kastıyla hareket ettiği açık" cümlesini kullandı. Şüphelinin eşini öldüğü düşüncesiyle bıraktığını, talihsiz kadının ise hayati organlarından yaralanmasına rağmen kurtulduğunu ifade etti. Yunus Yıldırım'ın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "eşe karşı silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 34 yıla kadar hapsini istedi.

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58 bıçak darbesine 34 yıl hapis talebi
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