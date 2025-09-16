5G için yarışıyorlar

TEKNOFEST'te bu yıl Türkiye'nin önümüzdeki yıl geçmeyi planladığı 5G için de bir yarışma düzenleniyor. Yarışmacıların, 5G Konumlandırma Yarışması kapsamında mevcut 5G test şebekesi kullanılarak en doğru konumlamayı yapacak modellerin geliştirilmesi amaçlanıyor. Dereceye giren takımlar, radyo şebeke performans metrikleri ile GPS (koordinat) verilerini içeren bir veri seti üzerinde yapay zeka, makine öğrenmesi veya farklı diğer teknikler kullanarak belirlenen hedef/ ödül noktalarını bulmaya çalıştı. 5G Konumlandırma Yarışması'nda birinciye 150 bin TL, ikinciye 120 bin TL, üçüncüye de 100 bin TL ödül verilecek.Festival bünyesinde yapılan Akıllı Ulaşım Yarışması'nda da gençler ulaşım alanındaki mevcut sorunlara çözüm getirecek projeler geliştirdi. Bu projeler, kara, hava ve deniz ulaşımında verimliliği artırmak, güvenliği sağlamak ve çevresel etkileri azaltmak için akıllı sistemlerin kullanılmasına odaklandı. Ortaokul seviyesinde birinciye 60 bin TL, ikinciye 50 bin TL, üçüncüye de 40 bin TL ödül verilecek. Lise seviyesinde ödüller sırasıyla 70 bin, 60 bin ve 50 bin TL. Üniversite ve üzeri seviyedekilerde ise birinci olanlar 80 bin TL, ikinciler 70 bin TL, üçüncüler ise 60 bin TL ödül alıyor. Güvenli Uydu Haberleşmesi Yarışması'nda ise gençler, uydu haberleşme sistemlerinin siber güvenliğini sağlamak amacıyla fikir geliştirdi. Uydu sistemlerine yönelik siber tehditlere karşı uygulanabilir ve yenilikçi çözümler sunan projeleri desteklemeyi hedefleyen yarışma, genç bireylerin teknoloji ve güvenlik temelli sorunlara karşı çözüm odaklı düşünmesini teşvik ediyor. Festivalde lise ve üniversite seviyesinde dereceye girenlere ödülleri dağıtılacak. Lise kategorisinde birinciye 80 bin, ikinciye 70 bin, üçüncüye 60 bin TL ödül verilecek. Üniversite seviyesinde ise birinciye 100 bin, ikinciye 90 bin, üçüncüye 80 bin TL ödül dağıtılacak. Kablosuz Haberleşme Yarışması'nda da yarışmacıların belirli zorluklar altında veri iletim performanslarını ve yazılım tabanlı iletişim sistemlerini test etmeleri amaçlandı. Kablosuz Haberleşme Yarışması'nda birinci takım 150 bin, ikinci 120 bin, üçüncü ise 100 bin TL alacak.