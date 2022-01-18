5’inci kattan düşen avukat öldü

Çanakkale Barosu avukatlarından, aynı zamanda Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı da olan Ali Serkan Yurt (41), 5'inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Önceki akşam rahatsızlanan avukat Yurt, göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yurt'a ilk müdahale acil servis doktorları tarafından yapıldı. Tomografisi çekilen ve kan değerlerine bakılan avukat Yurt, kendini iyi hissedince doktorlar tarafından taburcu edildi. Kepez'deki bir sitede bulunan evinde dinlenmeye çekilen Yurt, saat 23.30 sıralarında hava almak için balkona çıktı. Ancak dengesini kaybedince, 5'inci kattan aşağıya düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarıyla gelen polisler ve sağlık ekipleri, evli ve iki çocuk babası Ali Serkan Yurt'un olay yerinde öldüğünü belirledi.