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Giriş Tarihi: 17.5.2024

5’inci kattan düşen inşaat işçisi öldü

5’inci kattan düşen inşaat işçisi öldü
Bursa'da çalıştığı inşaatın 5'inci katından, iskeleden düşen Muhammed Gök (36), hayatını kaybetti. Olay, dün saat 11.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi Çiçek Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı bir binanın dış cephesine kurulan iskelenin üzerinde, en üst katta çalışan Muhammet Gök, dengesini kaybedip düştü. Olay yerine işçilerin ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Muhammed Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Muhammed Gök'ün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA
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5’inci kattan düşen inşaat işçisi öldü
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