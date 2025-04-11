6 bin yıllık dokuma sanatı usta ellerde hayat buluyor

Trabzon'da, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından biri olan, Anadolu'nun köklü geleneklerinden günümüze kadar ulaşan, tarihi MÖ 4 binli yıllara kadar dayanan dokuma tekniği ile yapılan kaytan dokuma zanaatı yaşatılıyor. Trabzon'un Şalpazarı, Tonya ve Düzköy ilçelerinde yaşatılan bu gelenek Ortahisar Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı usta öğretici tarafından verilen kurslarla yeniden hayat buluyor. Tarihi Alacahan'da düzenlenen kurslar özellikle ev hanımları, emekli hanımlar ve gençlerin ilgisini çekiyor. Kursiyer hanımlar atölyede öğrenerek ürettiği tarihi kaytan dokumalarını satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Kaytan dokuma usta öğreticisi Aslı Kurnaz, "8 yıldır Ortahisar Halk Eğitim Merkezi'ne bağlı kaytan dokuma usta öğreticisi olarak kurs veriyorum. Eskiden kaytanı bel bağı, kuşak olarak kullanmışlar, şimdi ise kemer, çanta sapları, gençler küpe bileklik, kolye şeklinde kullanılabiliyor"dedi. Kaytan dokuma kursiyerlerinden Ayten Çakmak, yıllar önce aldığı fulardan etkilenerek bu dokumaya başladığını belirtti.