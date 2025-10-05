6 Ekim tatil mi, okul var mı? 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu resmi tatil mi, yarım gün mü?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Bu tarihte okulların, kamu kurum ve kuruluşlarının ve iş yerlerinin açık olup olmadığı merak konusu oluyor. Bu noktada 6 Ekim tatil mi, okul var mı sorusu öğrenciler ve çalışanlar tarafından araştırılıyor. İşte 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi, yarım gün mü sorusunun yanıtı;