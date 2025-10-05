6 Ekim tatil mi, okul var mı? 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu resmi tatil mi, yarım gün mü?

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. Bu tarihte okulların, kamu kurum ve kuruluşlarının ve iş yerlerinin açık olup olmadığı merak konusu oluyor. Bu noktada 6 Ekim tatil mi, okul var mı sorusu öğrenciler ve çalışanlar tarafından araştırılıyor. İşte 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi, yarım gün mü sorusunun yanıtı;
6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU RESMİ TATİL Mİ?
6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatiller arasında yer almıyor. Dolayısıyla okullar ve iş yerleri yarın tatil olmayacak.
İSTANBUL'UN KURTULUŞU NASIL OLDU?
İtilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul'a girdi. Fiilen gerçekleşmiş olan işgal, 16 Mart 1920 tarihinde resmi işgale dönüştü.
16 Kasım 1918'de işgale uğrayan İstanbul; tam 4 yıl, 10 ay, 23 gün esaret altında kaldı. 6 Ekim 1923 sabahı, şehirlerin sultanı, tarihi bir güne, kurtuluş gününe uyandı; Sakarya'da, Dumlupınar'da ve bütün vatan sathında bedeli ateş, kan ve çelikle ödenen büyük mücadele sonunda işgalden kurtarıldı.
6 EKİM 1923'DE NE OLDU?
Yıllar süren bekleyiş, 6 Ekim 1923'te 3. Kolordu Komutanı Şükrü Naili Paşa komutasındaki kahraman askerimizin İstanbul'a girmesiyle sona erdi. Şanlı Ordumuz, 29 Mayıs 1453'te kutlu fetihle şereflenen İstanbul'umuza ebedi hürriyet mührümüzü vurdu.
İşgalciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en başta söylediği üzere, geldikleri gibi bir daha dönmemek üzere, al bayrağımıza selam durarak gittiler.