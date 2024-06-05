6. Etnospor Kültür Festivali başlıyor! Bilal Erdoğan’dan A Haber’de önemli mesajlar

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 6 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda başlayacak 6. Etnospor Festivali öncesi A Haber ekranlarında açıklamalarda bulundu.
"HALKIMIZIN ÇOK CİDDİ TEVECCÜHÜNÜ GÖRDÜK"
Bilal Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Bu konfederasyonu 2015 yılında kurduğumuzda geleneksel sporları ülkemizde nasıl tanıtabiliriz diye düşündük. O zaman 2016 yılında bugün Küçükçekmece'de ilk festivalimizi yaptık. Halkımızın çok ciddi teveccühünü gördük. Bu işe ağırlık vermeye başladık.
İstanbul'da 6'ncısı yapılan festival, bir tarafta geleneksel sporlar, bir tarafta sahne sanatları ve bu kadar çok katılımla yapılan çok özgün bir festival. Bunun İstanbul'da olması da çok isabetli. Çünkü İstanbul dünyanın buluşma noktası. En ulaşabilir şehirlerden bir tanesi.
"BU YIL ROMANYA'NIN 'OINA' SPORUNU TANITACAĞIZ"
Her yıl olduğu gibi bu yıl da misafir bir ülkenin oyununu tanıtacağız. Bu yıl Romanya'nın "Oina" sporunu tanıtacağız. İlk defa oynanacak. Ve Türkçe'deki "oyna" kelimesinden türetilmiş bir isim aslında. Zevkle izleyeceğiz. Bu sporu canlı izlemiş olacağız.
Sahne sanatlarında, halk dansları ve şarkıcıları olsun, Azerbaycan, Kazakistan gibi ülkelerden sanatçılar ağırlayacağız. Yurt içinden Kıraç, Mazhar Alanson gibi isimleri izlemiş olacağız.
"FİLİSTİNLİ MİSAFİRLERİMİZ OLACAK"
Dünya lezzetleri ve Anadolu lezzetlerini tanıtacağız. Bütün çocukların oynamaya hakkı vardır diyoruz. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Filistin'e karşı düzenlediği soykırımı burada çocuklar temelinde ele almak istiyoruz. Filistinli misafirlerimiz olacak. Onlar hem kendi sanatlarını icra edecek hem Gazze'deki çocukların da oynamaya hakkı olduğunu orada yaşatmaya çalışacağız."