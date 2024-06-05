6. Etnospor Kültür Festivali başlıyor! Bilal Erdoğan’dan A Haber’de önemli mesajlar

İstanbul'da 6'ncısı yapılan festival, bir tarafta geleneksel sporlar, bir tarafta sahne sanatları ve bu kadar çok katılımla yapılan çok özgün bir festival. Bunun İstanbul'da olması da çok isabetli. Çünkü İstanbul dünyanın buluşma noktası. En ulaşabilir şehirlerden bir tanesi.

"BU YIL ROMANYA'NIN 'OINA' SPORUNU TANITACAĞIZ"

Her yıl olduğu gibi bu yıl da misafir bir ülkenin oyununu tanıtacağız. Bu yıl Romanya'nın "Oina" sporunu tanıtacağız. İlk defa oynanacak. Ve Türkçe'deki "oyna" kelimesinden türetilmiş bir isim aslında. Zevkle izleyeceğiz. Bu sporu canlı izlemiş olacağız.