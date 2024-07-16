6 günlük Alp bebeğe ‘milimetrik’ yemek borusu operasyonu

Iğdır'da yemek borusu gelişmeden doğan ve bu nedenle beslenemeyen Alp bebek, uçak ambulansla getirildiği Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kapalı yöntemle yapılan cerrahi operasyon sayesinde hayata döndü. Emel-Emrah Aras çiftinin ikinci çocuğu olan Alp bebek, Iğdır'da 37 haftalıkken 2 kilo 900 gram ağırlığında dünyaya geldi. Doğumunun hemen ardından yemek borusunun gelişmediği ve bu nedenle beslenemediği saptanan bebek, yaşamsal riskten ötürü Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulansla Ankara'ya sevk edildi. "Özofagus atrezisi ve trakeaözofageal fistül" olarak adlandırılan bu doğumsal anomaliyi kapalı cerrahi yöntemle onarabilen sayılı merkezlerden biri olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan bebek, 6 günlükken yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Alp bebeğin ameliyatını gerçekleştiren Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Doğuş Çalışkan, "Özofagus atrezisi çok nadir görülen doğumsal bir anomali. Bu anomalinin yaşamla bağdaşması için yemek borusunun ameliyatla uç uca dikilmesi gerekiyor. Bu, tüm dünyadaki çocuk cerrahisi kliniklerinin en özellikli, önemli ameliyatlarından biri. Üç tane 3 milimetrelik delikten, bir kamera ve iki el aletiyle girerek iki uç yemek borusu bir araya getirilip dikiş atılıyor. Bebeğimizin de bu ameliyatı gayet başarılı geçti. Bugün ameliyat sonrası 7'nci gününde, artık ağızdan beslenebiliyor, her şey yolunda. Durumu gayet iyi" dedi. DHA